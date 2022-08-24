В Москве за полгода провели более 90 тысяч операций с использованием высоких технологий. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За первые шесть месяцев 2022 года в городских стационарах, федеральных и частных центрах Москвы провели рекордное количество операций с использованием высоких технологий — более 90 тысяч. Об этом рассказали в правительстве Москвы.

Чаще всего помощь оказывали по таким профилям, как «сердечно-сосудистая хирургия», «травматология и ортопедия» и «онкология» — почти 21, 20 и 17 тысяч случаев соответственно. Порядка 40 процентов операций проводятся по другим направлениям, из которых самые частые нейрохирургия и офтальмология.

Сегодня высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают бесплатно в более 40 городских стационаров. Для того чтобы рост ее объемов постоянно увеличивался, в Москве обновляют оборудование и внедряют новые технологии диагностики и лечения.

Ранее столичных врачей-онкологов обучили новым методам работы с пациентами, писал KP.RU.