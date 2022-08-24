Ликсутов: На севере Москвы началось обособление трамвайных путей бордюром

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В столице начали обособление трамвайных путей бордюром. Специалисты в первую очередь занялись участком на улице Костякова. Здесь проходят маршруты № 27 и 29. По данным госавтоинспекции здесь каждый год случалось несколько десятков задержек трамваев из-за аварий на путях.

- Мэр Москвы Сергей Собянин поручил крайне внимательно заниматься развитием трамвайной сети столицы. Физическое обособление путей — это мировая практика, которая помогает повысить эффективность работы транспорта и сделать трамвай ещё безопаснее и надежнее, - рассказал Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы.

В Москве в этом году планируют отделить от авто 68 км путей в разных районах города. По краю трамвайного полотна уложат бордюр — он не позволит водителям выезжать на пути. Благодаря внедрению таких технологий значительно снизятся задержки транспорта, а скорость движения будет больше.

Специалисты сделают в районе улицы Академика Лисицына направляющий островок – он исключит выезд автомобилей на встречные трамвайные пути.

- Обособление путей с помощью бордюра поможет снизить количество задержек трамваев из-за аварий с автомобилями в три раза. Всего мы планируем отделить 36 участков трамвайных путей. Ожидаем, что все работы завершатся до конца года, — рассказал Максим Ликсутов.

КОНКРЕТНО

Как будут проходить работы:

- если на улице одна полоса, то будут закрывать движение трамваев на этом участке, но только в выходные дни, когда пассажиров меньше. Вместо трамваев пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами;

- если полосы две, то изменений в работе трамваев не будет, но одну полосу огородят для строительной техники. Так работы будут проходить по будням и по выходным.