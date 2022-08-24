Изображения пиротехнических мин расклеили на тротуаре на Садовом кольце, а также на бетонных блоках у американского посольства.

В Москве у здания посольства США появилось около десяти наклеек с изображением пиротехнических мин «Лепесток». Это оружие используют украинские военные против мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что изображения пиротехнических мин расклеили на тротуаре на Садовом кольце, а также на бетонных блоках у американского посольства. На наклейках также есть QR-код, который ведет на сайт («лепестки в крови»). На странице на английском и русском языках размещен призыв остановить действия ВСУ, а также опубликованы снимки пострадавших людей.

Противопехотная фугасная мина «Лепесток» устанавливается удаленно и срабатывает, когда на нее наступает человек. В Донбассе регулярно происходят случаи подрыва мирных граждан. По данным ДНР и СЦКК, от мин в республике пострадало порядка 50 человек, ранения получили двое детей, один человек скончался.

Ранее KP.RU сообщал, что «Пешка» Зеленского появилась у посольства США в Москве в день шахмат. Основной посыл акции – Украина полностью находится под управлением США и Запада. Ее организовали активисты «Молодой гвардии».