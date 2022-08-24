С 26 по 31 августа в Москве изменят расписание электричек по четырем направлениям. ФОТО: пресс-служба МЖД

Как сообщили в пресс-службе МЖД, расписание некоторых пригородных поездов Курского, Рижского, Белорусского и Савеловского направлений изменят на период с 26 по 31 августа. Это необходимо для проведения работ по улучшению инфраструктуры.

Так, на Курском направлении с 26 по 31 августа на участке Красный Строитель — Подольск по ночам будут модернизировать объекты энергообеспечения. С 28 на 29 августа железнодорожники обновят стрелочный перевод на станции «Москва-Товарная-Курская», а с 27 по 28 августа — на станции «Серпухов».

На Белорусском направлении работы будут проводить также преимущественно ночью, с 28 по 30 августа.

На Савеловском направлении на станции «Икша» с 1:00 до 11:00 26 августа заменят стрелочный перевод.

В МЖД попросили пассажиров заранее узнать изменения движения пригородных поездов: некоторые будут на время модернизации отменены, несколько электричек будут ездить по укороченному маршруту, а часть поменяют время отправки и прибытия. Ознакомиться с новым расписанием можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на сайте и в приложении РЖД.