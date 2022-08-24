В Москве ищут изнасилованную 10-летнюю школьницу

Фото: архив "КП"

19 августа, в Москве, в частную клинику на улице Клары Цеткин, 31-летняя женщина привела свою 10-летнюю дочь, чтобы пройти гинекологическое обследование из-за жалоб девочки. Изучив анализы, врачи обнаружили в них большое количество спермы. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

Врачи провели повторное исследование, чтобы убедиться в первоначальных результатах, но оно также показало, что 10-летнюю девочку подвергали сексуальному насилию. При этом мать школьницы заявление в полицию не подавала – этим пришлось заняться самим медикам из частной клиники.

Следователи сразу отправились в квартиру женщины с обыском, однако ни её, ни девочку не нашли. Зато обнаружили в жилище множество товаров из секс-шопов, включая игрушки для взрослых. Поиски ребёнка продолжаются, по последней информации (которой поделилась мать ребёнка с врачами клиники), женщина собиралась отвезти дочку на отдых, в отпуск, но не уточняла куда конкретно.

Ранее KP.RU сообщал о задержании в Москве дворника, уроженца Узбекистана, которого обвиняют в растлении малолетних. По данным следствия, он подошёл к компании детей во дворе многоквартирного дома и «начал совершать действия сексуального характера».