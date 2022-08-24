Наталья Сергунина: Москва создала фешен-площадку Created in Moscow для продвижения столичных брендов на льготных условиях

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

25 августа в «Афимолл Сити» открывается универмаг «Телеграф», в котором разместится «Секция московских дизайнеров — Created in Moscow», объявила заммэра Наталья Сергунина. Здесь можно познакомиться и приобрести обувь, одежду, парфюмерию, косметику и аксессуары 50 столичных брендов!

«Уверена, что секция Created in Moscow будет пользоваться популярностью, - говорит Наталья Сергунина. - Причем дело не только в удачной локации с большим трафиком. Интерес к отечественным брендам уже высок, и он продолжает расти. Это наглядно показала Московская неделя моды. Одновременно столь масштабное фешен-событие продемонстрировало потенциал отрасли, поэтому наша задача — помочь предпринимателям расширить аудиторию, укрепить позиции их марок и занять освободившиеся ниши».

Проекты Created in Moscow развиваются при активном участии Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Например, новый универмаг «Телеграф» в «Афимолл Сити» занимает 400 «квадратов». Площадка оснащена торговым оборудованием, общими кассами и примерочными, что позволит производителям сэкономить на операционных расходах и персонале. При этом посетители смогут комбинировать во время примерки вещи разных торговых марок и приобретать их вместе.

Коллекции московских дизайнеров будут представлены там на льготных условиях до июля 2023 года. Помимо организационной поддержки, предприниматели получат помощь в рекламе.