Собянин: серьезные возгорания в Московском регионе отсутствуют

Собянин сообщил об отсутствии серьезных возгораний в Московском регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Московском регионе нет серьезных пожаров, ситуация стабильная. В течение одних-двух суток возгорания в лесах Рязанской области должны локализовать, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«В самом столичном регионе больших возгораний нет, ситуация стабильная. Сегодня нет опасной ситуации. Доходит до Москвы дым, особенно из-за пожаров в Рязанской области», - отметил градоначальник.

Собянин напомнил, что столица выделила 8 700 человек и 2 386 единиц техники на борьбу с огнем в Рязанской области. Этих сил и средств достаточно для ликвидации лесных пожаров. За последние дни огонь ушел на север, пожар в ближайшее время будет локализован.

Кроме того, мэр города добавил, что в регионе не возникнет опасной ситуации, как это было в 2010 году. Тогда из-за аномальной жары и продолжительного горения и тления торфа в лесном хозяйстве Подмосковья в столице образовался густой смог. Концентрация загрязняющих веществ превышала предельно допустимые значения.

Напомним, утром 17 августа жители столичного региона начали жаловаться на смог и запах гари. Позднее Рослесхоз сообщил, что задымление связано с лесными пожарами в Рязанской области. На протяжении недели специалисты пытаются ликвидировать огонь.

Как сообщал KP.RU, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни смог над Москвой и Подмосковьем начнет уменьшаться. Ждать улучшения стоит с четверга-пятницы (25-26 августа), когда ветер поменяет направление.