В Москве за сутки выявили 9414 новых случаев COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за прошедшие сутки зафиксировали 9414 новых случаев коронавируса. Днем ранее в городе зафиксировали 4997 новых случаев COVID-19, следует из данных на сайте стопкоронавирусрф.ру в среду, 24 августа.

Так, в стационары попали 368 москвичей. При этом выздоровело 9192 пациента. Еще 27 человек умерли от ковида. В Москве с начала пандемии коронавируса выявили 2 981 183 случаев заражения. За этот же период в столице выздоровели 2 748 427 жителей столицы.

За последние сутки в России зарегистрировали 40231 инфицированных COVID-19, выздоровело – 32826 россиян. Госпитализировали 3872 человека.

Как сообщал KP.RU, пик заболеваемости коронавирусом, по мнению проректора по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого Алексея Боровкова, в столице придется на середину сентября. В оперштабе попросили москвичей снова носить маски в закрытых общественных помещения, проходить вакцинацию и ревакцинацию. Рост заболеваемости связан с распространением субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон».