Образец противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток", примененной ВСУ в Донецке в июле 2022 года, на выставке в рамках форума "Армия-2022". Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 24 августа наклейки с изображением противопехотных мин «Лепесток» появились у посольства Франции в Москве. Они аналогичны тем, что расклеили ранее перед американским посольством, пишет РИА Новости.

Листовки изображают противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Известно, что украинские войска используют их против мирного населения Донецкой Народной Республики. От их использования пострадало уже порядка 50 человек. Использование этого вида оружия запрещено Оттавской конвенцией, которую Киев подписал в 2005 году.

На наклейках есть QR-код, который ведет на сайт («лепестки в крови»). Там посетителей на английском и русском языках призывают остановить украинских военных. Сообщения подкреплены фотографиями пострадавших мирных жителей в ДНР.

Ранее такие же листовки появились на входе в посольство США. Об этом писал KP.RU.