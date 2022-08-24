В Москве задержан насиловавший 13-летнюю падчерицу мужчина Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Московским следователям удалось установить, что 45-летний москвич в 2022 году неоднократно насиловал 13-летнюю падчерицу, оставаясь с ней наедине в квартире, на территории оперативного обслуживания Хорошевского МРСО. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

Мужчина уже задержан, и обвиняется по трём эпизодам п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней). Известно, что ранее он уже был осуждён за ряд преступлений средней тяжести. Сейчас уголовное дело расследуется, но пока процесс не будет завершён – следователи запрашивают перед Хорошевским районным судом заключение обвиняемого под стражу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что столичные правоохранительные органы ищут 10-летнюю девочку, при гинекологическом обследовании которой был выявлен факт изнасилования. Мать ребёнка не заявляла в полицию, и после обследования увезла девочку в неизвестном направлении. Во время обыска квартиры следователи обнаружили большое количество игрушек для взрослых.