В результате аварии джип вылетел на тротуар на Ленинском проспекте в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

Сегодня, 24 августа, на Ленинском проспекте, 123В, в Москве столкнулись два автомобиля – кроссовер и грузовик. Последствиями аварии поделились в официальном телеграмм-канале столичного Департамента транспорта.

Подробности и обстоятельства столкновения пока уточняются, поэтому информации о пострадавших нет. Однако точно известно, что один из автомобилей после аварии вылетел с дороги на ограждение Ленинского проспекта и застрял в нём, а другой опрокинулся набок. В результате были перекрыты две из шести полос движения.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия уже работают оперативные службы города, а водителям порекомендовали пока что объезжать этот участок, так как движение временно затруднено.

Ранее KP.RU сообщал об аварии на МКАД, рядом с Дмитровским шоссе, в которой пострадали два человека – водитель и пассажир Chevrolet. Они остановились из-за неисправности, и вышли из машины, чтобы её осмотреть, но в этот момент в автомобиль врезалось такси. С травмами разной степени тяжести они были госпитализированы с шоссе при помощи вертолёта санавиации.