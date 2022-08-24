Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2022 11:15

В результате аварии джип вылетел на тротуар на Ленинском проспекте в Москве

Столкнувшийся с джипом грузовик опрокинуло набок
Сергей КУДРИН
В результате аварии джип вылетел на тротуар на Ленинском проспекте в Москве

В результате аварии джип вылетел на тротуар на Ленинском проспекте в Москве

Фото: Департамент транспорта Москвы

Сегодня, 24 августа, на Ленинском проспекте, 123В, в Москве столкнулись два автомобиля – кроссовер и грузовик. Последствиями аварии поделились в официальном телеграмм-канале столичного Департамента транспорта.

Подробности и обстоятельства столкновения пока уточняются, поэтому информации о пострадавших нет. Однако точно известно, что один из автомобилей после аварии вылетел с дороги на ограждение Ленинского проспекта и застрял в нём, а другой опрокинулся набок. В результате были перекрыты две из шести полос движения.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия уже работают оперативные службы города, а водителям порекомендовали пока что объезжать этот участок, так как движение временно затруднено.

Ранее KP.RU сообщал об аварии на МКАД, рядом с Дмитровским шоссе, в которой пострадали два человека – водитель и пассажир Chevrolet. Они остановились из-за неисправности, и вышли из машины, чтобы её осмотреть, но в этот момент в автомобиль врезалось такси. С травмами разной степени тяжести они были госпитализированы с шоссе при помощи вертолёта санавиации.