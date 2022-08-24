В центре Москвы демонтирован незаконно возведенный этаж

Госинспекция по недвижимости столицы пресекла самовольную реконструкцию здания в Мещанском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Мещанского района Москвы, в переулке Васнецова, дом 7 расположено четырехэтажное нежилое здание 2018 года постройки, на кровле которого была возведена надстройка площадью 77 квадратных метров.

«Надстройка фактически представляла собой достроенный этаж с дополнительными помещениями и застекленными окнами. При этом проектной документацией на здание данное строение не предусмотрено. На технический и кадастровый учеты оно не поставлено, право собственности на него не зарегистрировано. Кроме того, участок под зданием был предоставлен его собственнику на основании договора аренды, который запрещает строительство и реконструкцию объектов в его границах», – сообщил Иван Бобров, начальник Госинспекции по недвижимости, которая входит в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

В настоящее время нарушение устранено: незаконный этаж демонтирован, а здание приведено в первоначальный вид.