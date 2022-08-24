Мужчина украл лежащий на путях московского метро телефон и стал фигурантом уголовного дела

фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В метрополитене Москвы мужчина нашел на путях потерянный телефон и решил оставить его себе. Произошло это на станции «Воронцовской», сообщает «МВД Медиа».

Преступление запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина перелез на пути, забрал телефон и ушел.

В дежурную часть УВД на Московском метрополитене обратилась пассажирка, которая сообщила о потере телефона. Полицейские выяснили, что гаджет похитили. Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался 32-летний житель столицы. Телефон изъяли и позже вернут владелице.

Нечестный москвич стал фигурантом уголовного дела о краже. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Москве другой мужчина решил приобрести себе дорогой телефон. Он вырвал его из рук прохожего и сбежал. Грабителя удалось задержать. Об этом писал KP.RU.