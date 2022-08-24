В Москве 61-летнему мужчине предъявлено обвинение в растлении малолетней девочки через мессенджер

СК попросит суд в Москве арестовать обвиняемого в растлении девочки через мессенджер Фото: МВД Медиа

В Москве следствие намерено ходатайствовать перед Останкинским районным судом об аресте 61-летнего мужчины, обвиняемого в растлении малолетней девочки через мессенджер. Ему предъявлено обвинение, сообщает ГСУ СК России по столице.

По данным ведомства, в августа 2020 года во дворе жилого дома мужчина познакомился с девочкой, не достигшей двенадцатилетнего возраста. Войдя в доверие, обвиняемый вступил с ней в переписку. Житель столицы вел беседы на «взрослые темы», а после просил ребенка присылать ему интимные фотографии. Через некоторое время девочка рассказала обо всем родителям, они обратились в полицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Следствие требует заключить обвиняемого под стражу.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве задержали мужчину, насиловавшего 13-летнюю падчерицу. Следствие требует арестовать 45-летнего жителя столицы. Ранее обвиняемый уже был осуждён за ряд преступлений средней тяжести.