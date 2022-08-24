Собянин принял участие в совещании с президентом РФ по вопросу ликвидации природных пожаров

Синоптики считают, что смог продержится в Москве до конца этой рабочей недели. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с лесными пожарами в Московском регионе остается стабильной, сильных возгораний нет, сообщил мэр города Сергей Собянин. Глава столицы 24 августа принял участие в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам ликвидации природных пожаров.

- В Московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период, каких-то серьезных возгораний нет, - рассказал Сергей Собянин.

Мэр города напомнил, что после сильных пожаров в 2010-2011 годах была запущена большая кампания по обводнению торфяников в Московской области. Благодаря ей сегодня такой опасной ситуации нет.

В ходе совещания Сергей Собянин предложил присваивать природным пожарам уровень федерального реагирования.

- Сегодня не всегда пожарам присваивается уровень федерального реагирования, потому что они происходят на территории одного региона. Но дело в том, что смог распространяется на расстояние до 400 километров, накрывая близлежащие регионы, - подчеркнул глава Москвы. - Сегодня дымом из Рязанской области накрыто и накрывается периодически порядка 20 миллионов жителей из других регионов. Поэтому, конечно, в таких случаях надо принимать уже официальные решения федерального реагирования: обязывать близлежащие регионы выделять необходимую технику и людей для оперативного тушения пожаров.

Москва направила на борьбу с огнем в Рязанской области 8700 спасателей и пожарных, 2386 единиц техники, шесть вертолетов и 28 бульдозеров. Сергей Собянин отметил, что особо опасными остаются верховые пожары – им удается преодолевать уже созданные минерализованные полосы и распространяться дальше.

- За последние несколько суток пожар ушел на север еще на 7-8 километров. Тем не менее, сегодня уже ситуация более контролируемая становится. Я считаю, что в течение суток-двое пожар должен быть локализован, - прокомментировал глава Москвы.

По мнению мэра, в густонаселенных регионах следует ввести меры профилактики лесных пожаров, как это было сделано в Москве и в Московской области в 2010 году.

- Например, в Центральном федеральном округе сделать профилактические мероприятия: дороги, лесозащитные полосы, так, чтобы можно было в случае пожара очень быстро и оперативно доставить людей и технику в центр пожара и локализовать его, - предложил Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что такую профилактику нужно проводить заранее, и столица готова оказать содействие в реализации противопожарных мероприятий.

С огнем в Рязанской области борются с 7 августа. По данным на 24 августа, общая площадь лесных пожаров в регионе составляет более 180 гектаров. Местные власти сообщают об эвакуации нескольких сел.

Из-за пожаров в Рязанской области в Москве появились дым и смог. Особенно запах гари чувствуется в южных районах столичного мегаполиса. Синоптики считают, что смог продержится в городе до конца этой рабочей недели.