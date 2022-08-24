Москвичу грозит тюрьма за кражу выпавшей у пассажирки в Домодедово сумки с имуществом на 500 тысяч рублей. Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Проезжая по парковке рядом с аэропортом Домодедово, водитель легковушки заметил лежащую на дороге сумку и остановился. Заглянув внутрь, он увидел наличные в разной валюте, документы, драгоценности и ювелирные украшения, и сразу решил забрать сумку себе. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, о чём сообщает пресс-служба МВД России.

Владелицей сумки оказалась женщина, которая случайно выронила её и не заметила этого, однако искать хозяев ценностей водитель не стал. Благодаря записи с камер его быстро вычислили и задержали полицейские.

Теперь мужчину поместили под арест, было возбуждено уголовное дело. Водитель во всём сразу сознался, решив не скрывать содеянного, но дальнейшая его судьба будет решаться судом.

Ранее KP.RU сообщал о том, как покупки по найденной банковской карте стали для москвички приговором на год условного заключения. Женщина нашла на улице чужую карточку и, вместо того чтобы передать найденное чужое имущество полиции, отправилась по магазинам за продуктами. В рамках лимита, когда не нужно вводить ПИН-код, она купила красную икру, кофе, торты и другие товары, а также заправила автомобиль прежде, чем её задержала полиция.