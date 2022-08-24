В Москве, обвинённых в сексе при детях мужчин, отправили в СИЗО на два месяца Фото: Олег РУКАВИЦЫН

21-летний и 22-летний москвичи были отправлены в СИЗО после того, как гулявшие дети увидели их у окна и рассказали маме о том, что двое мужчин занимались сексом. Молодые люди отрицают все обвинения, о чём сообщает телеграмм-канал Baza.

По версии одного из задержанных, детям просто показалось, что они с другом занимались чем-то непристойным, а у окна они находились потому, что чинили прорванную трубу, и из-за брызгающей во все стороны воды разделись, чтобы не намочить одежду. Как заявляет мать одного из парней – у него есть девушка, и в нетрадиционных отношениях он никогда не состоял.

По итогу задержан в квартире оказался только один из молодых людей – второй сам пришёл в полицию на следующий день, после того как узнал о задержании друга. Парням предъявляют серьёзное обвинение, максимальная санкция которого грозит им 20 годами лишения свободы. Речь идёт о ч.4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее KP.RU сообщал о том, что гулявшие в 1-м Краснокурсантском проезде мальчики 12 и 13 лет увидели, как возле одного из окон многоэтажки занимаются сексом двое молодых мужчин. Ребята сразу рассказали об этом маме, а та обратилась в полицию. По первоначальной информации мужчин задержали в той же квартире, где их видели дети, однако сегодня, 24 августа, стали известны новые детали.