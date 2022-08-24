МЧС сообщает об аномальной жаре в Москве до 29 августа Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 24 августа, московские спасатели разослали горожанам предупреждение о том, что с 24 по 29 августа в столице России ожидается аномальная жара, способная навредить здоровью людей. Экстренное сообщение было опубликовано на официальном сайте МЧС России по Москве.

Согласно данным синоптиков, на которые ссылаются московские спасатели, с 24 по 29 августа в столице ожидается превышение температурной нормы на 7 градусов и более. Москвичам советуют пить больше воды, стараться избегать теплового удара, носить одежду светлых тонов и головные уборы.

В случае же, если вы решите спастись от жары на водоёме, помните о правилах безопасности – не купайтесь в незнакомых, «диких» местах, плавайте всегда в компании друзей/родственников, или хотя бы в присутствии других людей. Никогда не заплывайте в зону, где проходят грузовые суда, и старайтесь не выплывать за пляжные буйки.