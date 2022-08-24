Восемь автомобилей дорожных служб Москвы повредились во время тушения пожаров под Рязанью

Во время тушения лесных пожаров под Рязанью повредились восемь автомобилей дорожных служб Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время тушения лесных пожаров в Рязанской области из-за сильного порыва ветра произошел резкий выброс пламени, повредились восемь автомобилей дорожных служб Москвы, сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства столицы.

Уточняется, что в результате инцидента никто из специалистов не пострадал.

Как сообщал KP.RU, 22 августа Москва увеличила группировку для тушения лесных пожаров до 9 тысяч человек. Мэр столицы Сергей Собянин побывал в Рязанской области вместе с заместителем главы МЧС Ильей Денисовым. По словам градоначальника, в ближайшие одни-двое суток специалисты локализуют возгорания в соседнем регионе.

Напомним, лесные пожары бушуют в Рязанской области с 7 августа. Местные власти сообщили об эвакуации нескольких сел. В спасательной операции специалистам помогает Москва, город направил под Рязань своих пожарных и спецтехнику. С 17 августа жители столицы жалуются на дымку и запах гари в городе. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшие дни смог над Москвой и Подмосковьем начнет уменьшаться. Ждать улучшений стоит с 25-26 августа, когда ветер сменит направление.