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Происшествия24 августа 2022 13:20

Восемь автомобилей дорожных служб Москвы повредились во время тушения пожаров под Рязанью

Никто из специалистов не пострадал
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Во время тушения лесных пожаров под Рязанью повредились восемь автомобилей дорожных служб Москвы

Во время тушения лесных пожаров под Рязанью повредились восемь автомобилей дорожных служб Москвы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время тушения лесных пожаров в Рязанской области из-за сильного порыва ветра произошел резкий выброс пламени, повредились восемь автомобилей дорожных служб Москвы, сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства столицы.

Уточняется, что в результате инцидента никто из специалистов не пострадал.

Как сообщал KP.RU, 22 августа Москва увеличила группировку для тушения лесных пожаров до 9 тысяч человек. Мэр столицы Сергей Собянин побывал в Рязанской области вместе с заместителем главы МЧС Ильей Денисовым. По словам градоначальника, в ближайшие одни-двое суток специалисты локализуют возгорания в соседнем регионе.

Напомним, лесные пожары бушуют в Рязанской области с 7 августа. Местные власти сообщили об эвакуации нескольких сел. В спасательной операции специалистам помогает Москва, город направил под Рязань своих пожарных и спецтехнику. С 17 августа жители столицы жалуются на дымку и запах гари в городе. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшие дни смог над Москвой и Подмосковьем начнет уменьшаться. Ждать улучшений стоит с 25-26 августа, когда ветер сменит направление.