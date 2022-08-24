Приватизация квартир в Москве стала быстрее благодаря переводу услуги в онлайн. Фото: Shutterstock

После ряда структурных изменений, процедуры приватизации и деприватизации недвижимости в Москве удалось ускорить до 46 дней, без учёта приостановлений процесса. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Добиться ускорения процедуры приватизации жилья удалось Департаменту городского имущества, при помощи перевода услуги в онлайн. Теперь заключение договоров с городской администрацией производится значительно быстрее, так как жителям не нужно присутствовать на каждом этапе лично. Для оформления понадобится только предоставить паспорт, СНИЛС, а также привязать к порталу мэрии свой аккаунт на «Госуслугах».

«Для удобства горожан мы перевели услугу по оформлению квартир в собственность в дистанционный формат, а также расширили ее. Так, с 2022 года единая услуга по приватизации и деприватизации жилья называется “Заключение договоров передачи жилых помещений в собственность граждан или собственность города Москвы”. Электронная подача заявления избавит москвичей от необходимости лично посещать органы власти и существенно сэкономит их время. Однако возможность подачи заявлений в центрах “Мои документы” сохранится», – сообщает заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При этом в случае, если вы решите передать свою собственность городу, то срок такого процесса составит вдвое меньше от того, чего удалось добиться при переводе в онлайн – всего 23 дня, без учёта приостановлений. С жильцами квартир в этом случае заключат договор соцнайма, чтобы они могли продолжить жить в переданных помещениях.

Ефимов добавил, что все семь услуг, оказываемых департаментом, москвичи сегодня могут получить на портале mos.ru удалённо, не посещая никаких инстанций.