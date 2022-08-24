24-25 августа в Москве ожидается повышенная концентрация вредных веществ из-за лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Метеорологи предупреждают о том, что с 18:00 24 августа, до 10:00 25 августа, в Москве ожидается серьёзное ухудшение условий рассеивания, из-за чего над городом может сконцентрироваться большой объём вредных веществ от пожаров в Рязанской и других областях. Об этом пишет пресс-служба Мосэкомониторинга.

«На основании поступившей информации от ФГБУ «Центральное УГМС», в соответствии с которой на территории г. Москвы ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», – сообщают в ведомстве.

Московским предприятиям разослали предупреждения, напоминающие о недопустимости нарушения природоохранного законодательства при неблагоприятных метеорологических условиях 1 степени опасности.

Ранее KP.RU сообщал о том, что согласно прогнозам экологов запах гари и смог никуда из Москвы не уйдут как минимум до начала сентябрьских дождей, которые помогут улучшить пресловутые условия рассеивания взвешенных частиц.