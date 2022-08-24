Завершено расследование уголовного дела о похищении человека шестью мужчинами на северо-востоке Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи Бутырского межрайонного отдела завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых человек, похитивших мужчину из многоэтажного дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

Шесть мужчин, проходящих по делу о похищении человека, в возрасте от 24 до 39 лет, обвиняются в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, а также в применении насилия, опасного для жизни и здоровья. Всё это, согласно материалам дела, было сделано с целью вымогательства.

Похищение было совершено 21 сентября 2021 года. Группа мужчин ворвалась в жилой дом по улице Пестеля и, «с применением предметов в качестве оружия», насильно затащили в машину местного жителя, вместе с которым и уехали. Позже похитители, при помощи пыток и насилия, вымогали у потерпевшего 200 тыс. рублей за освобождение, но потом снизили стоимость выкупа до 50 тыс. рублей. Средства были переведены, мужчину освободили, и он сразу отправился с заявлением в полицию.

Правоохранители задержали всех фигурантов дела в короткие сроки, и впоследствии следователи собрали все необходимые доказательства их причастности к вышеописанным преступлениям. Уголовное дело передано в суд, однако производство пока не закрыто – продолжаются поиски других людей, замешанных в похищении москвича.