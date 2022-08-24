Бесплатную воду раздают на 14 станциях метро Москвы из-за жары 24 августа 2022 года

Пассажирам ряда станций столичного метро и МЦК будут раздавать воду из‑за аномальной жары Фото: Shutterstock

В Москве из-за 30-ти градусной жары 24 августа пассажирам метро раздают бесплатную питьевую воду, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Так, с 11:30 бутылки с водой можно получить на следующих станциях подземки: «Технопарк», «Выхино», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая», «Кутузовская», а также на станции «Окружная» Московского центрального кольца и автостанции «Орехово».

По результатам мониторинга температур в Москве увеличили число станций метро, где раздают воду. С 16:00 воду раздают на станциях «Отрадное», «Сокол», «Аэропорт», «Пушкинская» и «Владыкино» (МЦК).

Кроме того, перевозчик ЦППК раздает прохладную воду в вечерние часы пик на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах.

Воду можно получить и на железнодорожных станциях «Мытищи», «Выхино», «Подольск», «Железнодорожная», «Лобня», «Одинцово», «Тушинская», «Щербинка», «Нижегородская», «Домодедово», «Люберцы-1», «Солнечная», «Апрелевка», «Пушкино», «Окружная» «Площадь трех вокзалов», «Ольгино», «Расторгуево», «Раменское», «Славянский бульвар», «Нахабино» и «Павшино».

Ранее KP.RU сообщал, что мэр столицы Сергей Собянин посоветовал москвичам не выходить на улицу из-за аномальной жары. На протяжении нескольких дней температура воздуха в столице будет превышать +30 градусов.