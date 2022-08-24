Мужчины в Москве умеют экономить больше, чем женщины

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Больше всего получать бонусы и кешбэк в Москве любят мужчины. Они чаще женщин становятся участниками программ лояльности, а накопленные привилегии обменивают на другие нужные товары. В плане экономии и распределения затрат сильный пол оказался более продуманным. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного МТС в Москве и области.

Так, с начала года в столице и Подмосковье резко выросло количество пользователей сервиса МТС Cashback. Рост был существенным. По данным оператора, число участников программы лояльности увеличилось сразу на 80%, число активных пользователей – на 120%. Около 55% новых клиентов получили доступ к сервису после оформления одной из экосистемных подписок провайдера.

В компании отметили, что больше половины пользователей – мужчины. Самые активные из них в возрасте от 35 до 54 лет. Именно они копят кэшбек с покупок, а затем тратят его на различные услуги в онлайн-магазине оператора связи. Самые популярные покупки – умная бытовая техника и аксессуары к смартфону. Также мужчины охотно тратят накопленные бонусы на билеты на различные мероприятия, а также на покупку фильмов или сериалов, которые не входят в подписку в кинотеатре KION.

Если говорить о женщинах, то желание и умение пользоваться кешбэком становится заметнее после 65 лет. Именно в этой возрастной категории прекрасные дамы оказались более искушенными в вопросах экономии.

Напомним, сервисом МТС Cashback могут пользоваться клиенты любого мобильного оператора. Кешбэк за покупки в салонах связи или онлайн-магазинах МТС, а также за приобретенные билеты на концерты или спектакли через МТС Live, вернется каждому пользователю сервиса.

- Такой подход нами выбран не случайно. Мы стремимся к тому, что каждый пользователь наших услуг ощущал себя одинаково важными и ценными, - отметил Павел Плясенко, директор по маркетингу и развитию конвергентных продуктов московского региона МТС.