Три человека пострадали при пожаре на рынке в Сигнальном проезде на севере Москвы

Фото: Пресс-служба МЧС России

Три человека пострадали в огне горящего в Отрадном склада автомобильных запчастей, о чём сообщает Агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на источники в службах экстренного реагирования.

Ранее KP.RU сообщал о том, что пожар начался в трёхэтажном здании на Сигнальном проезде, отведённом под склад автозапчастей. По данным МЧС огонь быстро распространяется, сейчас площадь пожара уже достигла 1,5 тыс. квадратных метров, разгоревшись за считанные минуты со 150 «квадратов». С огнём борются более 150 человек.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб города, сюда же направили бригаду скорой помощи. Спасатели вытащили из горящего здания одного человека. Территория, где произошло возгорание, в настоящее время перекрыта. Причины и обстоятельства пожара в складском здании на севере Москвы выясняются.