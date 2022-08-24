Из-за пожара на севере Москвы затруднено движение по Сигнальном проезду Фото: Департамент транспорта Москвы

Проехать на личном автомобиле, или в общественном транспорте в Отрадном, по Сигнальному проезду, сейчас затруднительно из-за возгорания на складе автомобильных запчастей. Из-за тушения пожара дорогу перекрыли частично или полностью, о чём сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Пожар в Сигнальном проезде, 16, затруднил движение по этой улице. Ведомство просит водителей искать, по возможности, пути объезда. В Дептрансе столицы уточнили, что обстоятельства случившегося пока уточняются, и отметили присутствие всех экстренных служб.

Стало известно о том, что пожар в Отрадном успешно локализован. Ранее KP.RU сообщал о том, что Бутырский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку по факту возгорания в Отрадном. На данный момент известно об одном погибшем в огне, и двоих госпитализированных. Следователи находятся на месте происшествия, и дожидаются окончательной ликвидации пожара, чтобы начать проверку.

В момент, пока пожар ещё не был локализован, он стремительно распространялся. Начавшись со 150 квадратных метров, пламя практически моментально расползлось на площадь до 1,5 тыс. «квадратов».