Один человек погиб во время пожара на рынке в Сигнальном проезде на северо-востоке Москвы. Фото: пресс-служба МЧС

Пожар на Сигнальном проезде, 16, на северо-востоке Москвы, унёс жизнь одного человека, и отправил в больницу ещё двоих. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

Следователи Бутырского межрайонного отдела выехали на место пожара, к складу автомобильных запчастей в Отрадном. По информации ведомства в огне пострадали два человека – их удалось вовремя госпитализировать в столичные медучреждения. Однако пламя всё же унесло одну жизнь. Обстоятельства случившегося устанавливаются – сотрудники СК ожидали полной ликвидации пожара, чтобы приступить к проверке.

Ранее KP.RU сообщал о том, что пожарным удалось локализовать пожар в Отрадном. Пламя с самого начала распространялось крайне быстро, за считанные минуты разросшись со 140 квадратных метров до 1,5 тыс. «квадратов», однако огнеборцы смогли не допустить дальнейшего расширения пожара.

Также Департамент транспорта Москвы сообщал о том, что из-за пожара и его тушения движение по Сигнальному проезду было серьёзно затруднено, однако сейчас в ведомстве сообщили, что дорога вновь свободна.