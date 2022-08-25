Ефимов: Город оказал поддержку в имущественно-земельной сфере более 1300 предпринимателям

На сегодня с заявлениями о получении различных льгот в имущественно-земельной сфере к городу обратились почти 1,7 тысячи столичных предпринимателей Фото: Shutterstock

Антикризисной помощью города столичный бизнес пользуется с марта 2022 года. Сюда входит в том числе и поддержка в имущественно-земельной сфере. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за прошедшие месяцы общая сумма этой помощи достигла 14,2 миллиарда рублей.

«На сегодня с заявлениями о получении различных льгот в имущественно-земельной сфере к городу обратились почти 1,7 тысячи столичных предпринимателей, - отметил заммэра. - Соответствующая помощь уже предоставлена 80 процентам из них – это свыше 1,3 тысячи компаний».

По его словам, чаще всего компаниям требовалась отсрочка имущественно-земельных платежей за второй квартал 2022 года. Всего столичными властями было выполнено 807 таких заявок. Сумма отложенных взносов получилась солидная - всего около 10,8 миллиарда рублей!

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что заявителям полагается четыре вида отсрочки. Больше всего одобренных заявок касалось аренды городских нежилых помещений - 628 обращений. По ним были отсрочены взносы на сумму 407 миллионов рублей.

«Аналогичную помощь почти на 5,7 миллиарда рублей получили 107 арендаторов принадлежащих столице земельных участков, по которым изменена цель предоставления с эксплуатации на строительство», - добавил Гаман.

Еще 56 владельцев 91 участка, где также был изменен вид разрешенного использования (ВРИ) на строительство, отсрочили внесение взносов на сумму около 3,74 миллиарда рублей. Кроме того, 16 компаний, занятых в столице масштабными инвестпроектами, смогли отложить оплату аренды за второй квартал в общей сумме 0,98 миллиарда рублей.

Одновременно 155 арендаторов оформленной для строительства земли обратились к городским властям по поводу арендной ставки, назначенной в рамках прогрессирующей шкалы на 2022 год. После совместного обсуждения вопроса ее решено сохранить и в 2023-м. Благодаря такой поддержке экономия инвесторов составит более 2,74 миллиарда рублей. Еще тем, кто нацелен на развитие в Москве новых производств, город выделил земельные участки без торгов по ставке один рубль в год. Таких инвесторов всего семь. На аренде они сэкономят примерно 45 миллионов рублей. Также московскую недвижимость арендуют по льготным и минимальным ставкам 339 предпринимателей, пользующихся помещениями города. Их экономия при этом составляет более 640 миллионов рублей в год.