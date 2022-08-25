«Ночь кино» пройдет в Москве 27 августа - Сергунина

В программе - показы отечественных и зарубежных фильмов

В Москве 27 августа пройдёт культурная акция «Ночь кино». В программе - показы отечественных и зарубежных фильмов. Их можно посетить с 12.00 до 1.00 в кинотеатрах сети «Москино», а еще увидеть на экранах в знаковых местах города. Вход везде свободный. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, участников акции примут более 120 культурных площадок. Запись - на официальном сайте.

«В этом году основную программу культурной акции “Ночь кино” посвятили 95-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова. В кинотеатре “Художественный” для москвичей и туристов подготовили концерт с песнями из его фильмов, а сеть “Москино”, музей-заповедник “Коломенское” и другие участники проведут показы его картин. Всего к акции присоединятся больше 120 площадок, в том числе парки. Там можно будет послушать лекции, посмотреть игровые и документальные ленты», — отметила Наталья Сергунина.

Напомним, акцию «Ночь кино» курирует «Москино», входящее в структуру Департамента культуры столицы. В его ведении сеть из 13 городских кинотеатров и трех летних площадок — «Музеон», «Сокольники» и «Фили».

КОНКРЕТНО

В программе акции:

- ретроспектива фильмов Рязанова - на нескольких центральных площадках, среди которых кинотеатры сети «Москино» («Космос», «Салют»), киноклуб «Эльдар», кинозал «Иллюзион», Российская государственная библиотека. Кроме того, к юбилею со дня рождения режиссера также проведут несколько специальных показов с 35-миллиметровой кинопленки;

- эксклюзивная программа из фильмов, участвовавших в конкурсных программах фестивалей, жанровых и авторских картин последних лет из разных стран - в кинотеатрах сети «Москино» («Искра», «Сатурн», «Тула» «Космос», в том числе на летних площадках «Сокольники» и «Фили»), а также в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Перед каждым показом выступят с лекциями киноведы и журналисты;

- специальный показ документального фильма «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» - в кинотеатре «Спутник» (сеть «Москино»);

- киноленты об уникальной природе регионов России - в кинотеатрах «Москино» («Салют», «Вымпел», «Тула») и Музее Победы;

- детская анимационная программа памяти художника-мультипликатора Леонида Шварцмана;

- показы самых популярных отечественных фильмов 2022 года - «Чемпион мира» Алексея Сидорова и «Пара из будущего» Алексея Нужного - в столичных кинотеатрах, парках, культурных центрах и библиотеках под эгидой Министерства культуры России и Фонда кино.