Тишковец пообещал жителям Москвы ясную погоду и до +33 градусов 25 августа

Аномальная жара до +33 градусов ожидается в Москве 25 августа Фото: REUTERS

В Москве в четверг, 25 августа, прогнозируется солнечная погода и до +31…+33 градусов, атмосферных осадков не ожидается, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Соловьев LIVE».

По словам синоптика, в столице сохранится ветер юго-восточной тяги, он продолжит нести в город запах гари и дыма от лесных пожаров в соседних регионах. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ будут фиксироваться в четверг ночью и в пятницу утром. Атмосферное давление немного понизится и составит 753 мм ртутного столба.

Жителей Московской области также ждет знойная погода: в дневные часы столбики термометров поднимутся до +29…+34 градусов. Это на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы августа и близко к рекорду 125-летней давности.

Ранее KP.RU сообщал, что МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве до 29 августа. Жителям рекомендуют пить больше воды, меньше находиться на солнце, носить светлую легкую одежу и головные уборы.