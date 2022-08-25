Схема движения изменится на нескольких улицах Москвы в трех округах

На нескольких улицах в Северном, Юго-Западном и Новомосковском округах Москвы временно изменится схема движения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На нескольких улицах в Северном, Юго-Западном и Новомосковском округах Москвы временно изменится схема движения транспорта. Ограничения затронут Головинский район, Южное Бутово и поселение Московский (ТиНАО), сообщается на сайте столичной мэрии.

Так, с 26 августа по 30 сентября из-за реконструкции инженерных сетей движение изменится на Кронштадтском бульваре от дома 11 до дома 7Б. Будет занята одна полоса с переразметкой проезжей части. С 30 августа по 30 сентября на Кронштадтском бульваре у дома 5 работы будут идти круглосуточно, рабочие займут две полосы движения.

Кроме того, с 28 августа до 27 ноября из-за строительных работ движение ограничат на участке улицы Академика Понтрягина от перекрестка с улицей Адмирала Лазарева и до улицы Академика Семенова.

Также в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей движение временно изменится на Киевском шоссе. С 29 по 31 августа будет частично занята одна полоса движения на съезде с Центральной улицы на 29-й км Киевского шоссе, а с 12 по 14 сентября – на участке в районе съезда в деревню Мешково. С 30 сентября по 2 августа перекроют выделенную полосу для общественного транспорта в районе 28-го км Киевского шоссе, а с 15 по 17 октября – у съезда на улицу Академика Чумакова. Ограничения будут действовать ночью.

Кроме того, с 10 по 12 декабря специалисты будут частично занимать полосу Киевского шоссе у съезда на Проектируемый проезд №7029.

Ранее KP.RU сообщал, что с 26 по 31 августа в Москве изменится расписание электричек Курского, Рижского, Белорусского и Савеловского направлений.