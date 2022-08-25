Заммэра Бочкарев: Реконструкцию Крутицкой набережной планируется завершить в 2023 году

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Комплексная реконструкция Крутицкой набережной будет завершена в 2023 году, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Сейчас готовность объекта оценивается в 24%.

- В настоящее время ведется масштабная реконструкция участка Крутицкой набережной протяженностью 755 метров от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной. Она предполагает усиление существующей подпорной стены и строительство новых, а также демонтаж железнодорожных путей и строительство небольших очистных сооружений, - рассказал глава градостроительного комплекса столицы.

Сейчас строители занимаются сооружением камер дождевой канализации и работами по укреплению оползневого склона. После того, как строительные работы будут завершены, начнется благоустройство территории.

- После завершения строительных работ на набережной планируется высадить около 200 различных видов кустарников и деревьев, в том числе липы, ивы, гортензии, можжевельник, снежноягодник и шиповник. Также будет обустроен газон с красочными цветниками на площади более 1,5 тысяч квадратных метров, - уточнил Андрей Бочкарев.

Все городские набережные в Москве реконструируются с обязательным большим отступом от береговой линии. Таким образом у горожан появляется пространство для отдыха и прогулок вдоль набережной.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о планах по развитию московского метро. К 2025 году в столице построят еще 27 новых станций метро. Они разместятся на различных линиях столичной подземки.

- В Москве ведутся работы по строительству 29 новых станций на разных линиях метрополитена. Уже до конца 2024 года планируется завершить строительство и реконструкцию 64,6 километра линий, 27 станций и трех электродепо для обслуживания поездов метро, - рассказал Андрей Бочкарёв.

Самым масштабным проектом является строительство Большой кольцевой линии. Планируется, что БКЛ будет готова и начнет свою работу уже до конца 2022 года.

- Общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, и Большое кольцо полностью замкнётся, - уточнил глава градостроительного комплекса столицы.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней расположится 31 станция и 3 электродепо, включая существующий участок «Каховская-Каширская». Для сравнения, старая Кольцевая линия столичной подземки имеет протяженность 19,4 километра, на ней расположены 12 станций: это в 3,5 раза меньше БКЛ.

Большое кольцо должно стать самой длинной кольцевой линией метро в мире, по протяженности она обгонит нынешнего мирового чемпиона - Вторую кольцевую линию Пекинского метро (ее длина 57 км). С открытием полноценного движения по Большому кольцу транспортное обслуживание улучшится в 34 районах, где живут около 1,2 миллиона человек.