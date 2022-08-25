Собянин прибыл в Рязанскую область из-за ситуации с лесными пожарами. Фото: МЧС России

В Рязанскую область, где более двух недель бушуют лесные пожары, прибыли мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко и глава МЧС России Александр Куренков. На данный момент они облетают пострадавшие природные территории, сообщает пресс-служба МЧС России.

По информации ТАСС, в область также приехал министр природных ресурсов Александр Козлов.

Уточняется, что 25 августа они посетят сразу три региона: Рязанскую, Нижегородскую области и Республику Марий Эл. На территории этих субъектов горят леса, самая сложная ситуация фиксируется в Рязанской области. Жителям соседних регионов приходится вдыхать запах гари.

Как сообщал KP.RU, в Московском регионе отсутствуют серьезные возгорания, угрозы перехода огня из Рязанской области нет. По словам Собянина, природные пожары под Рязанью локализуют в ближайшие сутки.

Метеорологи предупреждают, что 24-25 августа в столице повысится концентрация вредных веществ из-за природных пожаров.

Напомним, с 17 августа жители Москвы и Подмосковья начали жаловаться на смог и запах гари. Позднее в Рослесхозе сообщили, что задымление связано с пожарами в Рязанской области. Для борьбы с огнем в регион направили столичных пожарных и спецтехнику.