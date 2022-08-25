Ликсутов: После ремонта путей шум от движения трамваев в Москве снизился на 20%

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Московские трамваи претендуют на звание самого экологичного и одновременно самого тихого общественного транспорта. Это становится возможно благодаря новым бесстыковым рельсам, которые снижают вибрацию при движении и делают поездки почти бесшумными. Эффект дают и современные вагоны. Фактически по уровню шума трамвай теперь сравним с современным городским автобусом.

- Благодаря современным вагонам и обновленной инфраструктуре на отремонтированных участках шум от трамваев снизился до 20% — стало комфортнее не только пассажирам, но и жителям ближайших домов, — рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта.

Трамваи в столице намного эффективнее, чем обычный автобус или электробус, так как один вагон может перевезти в три раза больше пассажиров. В столице следят за состоянием инфраструктуры, чтобы поездки москвичей и гостей столицы были комфортными и безопасными.

- Старые трамвайные пути меняют на бесстыковые рельсы. В этом году успели обновить 15,2 км путей, заменили 22 стрелочных перевода, уложили почти 14 тысяч шпал, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Сегодня ремонт путей продолжается на шести участках — строители меняют стрелки, укладывают новые рельсы и шпалы, сваривают стыки путей. С начала года уже сварили более 2500 стыков. Обновляется и сам подвижной состав, город закупает новые вагоны.