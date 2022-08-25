Синоптик рассказал о погоде на последней неделе лета

Аномальная жара сохранится в Москве до начала календарной осени Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние дни августа в Москве сохранится 30-градусная жара, похолодание начнется с наступления календарной осени, то есть в начале сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Москва ФМ».

По словам синоптика, с начала сентября зной отступит, в город придет «осенний вариант погодных условий». Так, в столице резко снизится температура, пройдут дожди. Тишковец напомнил, что в августе было лишь три пасмурных дня, выпало около 3% от месячной нормы осадков.

«По среднемесячной температуре август 2022 года догнал незабываемый август 2010 года и сравнялся по этой температуре – +21,8 градуса», - отметил метеоролог.

Как сообщал KP.RU, синоптик Тишковец пообещал жителям Москвы ясную погоду и до +33 градусов 25 августа. Температура будет выше климатической нормы на 9-10 градусов, это близко к рекорду 125-летней давности. В столице сохранится ветер юго-восточной тяги, он вновь принесет в город запах гари. Наибольшая концентрация вредных веществ в воздухе будет фиксироваться с ночи четверга на утро пятницы.