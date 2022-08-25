Ефимов: Еще четыре тысячи гектаров могут преобразить в городе в рамках проектов развития

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Комплексное развитие территорий (КРТ) в Москве превращает заброшки и бывшие промзоны в комфортные городские кварталы. Город и инвесторы совместно занимаются такими проектами. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, несколько тысяч гектаров таких столичных земель могут преобразиться в ближайших 10-15 лет.

«Как ранее заявил Сергей Собянин, сегодня под контролем находится около четырех тысяч гектаров простаивающих или неэффективно используемых территорий, - отметил заммэра. - Их проработка и включение в городские проекты позволит расширить площадь современных микрорайонов с развитой инфраструктурой, местами для работы и отдыха».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что возможные для включения в проекты КРТ дополнительные участки находятся в десяти округах, кроме Новой Москвы. Из них большинство - в южной части города. Это Юго-Восточный, Юго-Западный и Южный округа.

Напомним, благодаря КРТ в столице будет создано еще порядка 550 тысяч рабочих мест. В проекты планируется инвестировать всего семь триллионов рублей. При этом бюджет получит около трех триллионов рублей. Старт КРТ состоялся в Москве в июле 2020 года, когда был подписан первый договор с инвестором для реорганизации бывшей промзоны «Октябрьское Поле». Следующие соглашения по таким проектам не заставили себя долго ждать. Среди заключённых договоров - КРТ участков бывших промзон «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское Шоссе» и «Братцево», а также заброшенной стройки в районе Тропарево-Никулино.