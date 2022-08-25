Стали известны варианты вопросов для тестового голосования перед выборами мундепов столицы

Во время тестового голосования избирателям предстоит испытать новинки, которые будут использоваться на муниципальных выборах в этом году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве накануне выборов муниципальных депутатов пройдёт тестовое голосование. Принять участие в тесте москвичи смогут 26 августа с 8 до 17 часов. Жителям столицы предстоит ответить на один вопрос. Варианты вопросов на него стали известны сегодня. Выборы муниципальных депутатов в столице пройдут с 9 по 11 сентября.

Во время тестового голосования избиратели испытают новинки, которые будут использоваться на муниципальных выборах в этом году. Тестирование пройдёт точно так же, как и сами выборы. Жители столицы получат бюллетень с вопросом, в котором они отметят свой вариант ответа. В это время разработчики будут следить за тем, как система сработает в условиях, близких к реальному голосованию.

В этом году избирателям раздадут бюллетени с вопросом: «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?». В качестве ответов будут предложены различные варианты благоустройства: новые детские и спортивные площадки, дополнительные скамейки и урны, дополнительное освещение в скверах и парках, создание комфортной пешеходной инфраструктуры по аналогии с центром Москвы. Варианты будут включать в себя и предложения по усилению мер безопасности рядом с детскими площадками, расширение сети кружков для детей и подростков, открытие новых центров «Московского долголетия», увеличение ассортимента на ярмарках выходного дня, расширение программы мероприятий в библиотеках и культурных центрах.

По словам разработчиков, такое большое количество вариантов ответов необходимо для корректной проверки работы системы голосования. Во время выборов муниципальных депутатов избирателям также предстоит выбирать из большого количества кандидатов. Ответы москвичей и итоги тестового голосования будут учтены в ходе дальнейшей реализации городской программы «Мой район».

Во время тестового голосования разработчики также проверят систему онлайн-голосования, а также проведут испытания электронного списка избирателей. Столица станет первым городом России, где на выборах 2022 года будет использован электронный реестр избирателей. В него внесут всех избирателей Москвы, какой бы способ голосования они не выбрали: на участках, в Сети или дома.

По словам организаторов онлайн-выборов, для столичного мегаполиса, в котором проживают несколько миллионов человек, введение электронного реестра было острой необходимостью. В городе слишком большое количество избирателей, чтобы постоянно вносить изменения в бумажные списки вручную. Каждый месяц в перечень вносится порядка 45 тысяч исправлений о голосующих из-за смены адреса места жительства. К этому добавляются поправки, связанные со смертью или достижением совершеннолетия горожан. При таких объемах избежать ошибок практически невозможно. Благодаря электронному реестру все недочеты бумажных списков будут устранены.