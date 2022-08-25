Тестовое голосование перед выборами в Москве пройдет 26 августа

Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами в Москве пройдет 26 августа с 08:00 до 17:00 Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Москвы смогут протестировать электронные нововведения сентябрьских муниципальных выборов 26 августа с 08:00 до 17:00. Официальное голосование пройдет с 9 по 11 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии.

Тестовое голосование будет проходить так же, как и обычные выборы: москвичи получат бюллетень и проставят в нем отметки. В это время разработчики будут смотреть, как система справляется с нагрузкой, близкой к реальному голосованию.

Кроме того, участвующие в тестировании смогут ответить на вопрос «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?». Будет предложено 15 вариантов ответа. Например, горожане смогут проголосовать за новые спортивные и детские площадки, скамейки, пункты проката, пешеходные зоны и прочее. Большое количество вопросов необходимо, чтобы повторить структуру анкеты избирателя.

Во время тестирования специалисты опробуют главную новинку – электронный список избирателей. Принять участие в тестовом голосовании смогут все жители Москвы, кроме Щукина и большей части Новой Москвы.

Ранее KP.RU сообщал, что машины и другие призы разыграют в Москве среди онлайн-избирателей муниципальных выборов. Участвовать в лотерее смогут только те жители столицы, у кого есть профиль на сайте mos.ru.