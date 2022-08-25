Мэр Москвы рассказал о развитии транспортной доступности столицы

Первую очередь Московского скоростного диаметра сдадут уже в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В следующие несколько лет в Москве завершат реализацию крупных дорожных проектов: создание Московского скоростного диаметра, Большой кольцевой линии метро и еще двух Московских центральных диаметров. Сергей Собянин в эфире ТВЦ сообщил, что это позволит разгрузить вылетные магистрали.

Первую очередь Московского скоростного диаметра сдадут уже в 2022 году. Как писал ранее KP.RU, это позволит водителям экономить время.

Южную часть МСД планируют открыть в 2023 году. В том же году в эксплуатацию введут и Большую кольцевую линию метро, самую большую в мире.

Сегодня продолжаются работы на МЦД-3 и МЦД-4. Завершение запланировано на конец 2023 — начало 2024 года. Трассировка МЦД-5 пока находится на стадии проектирования.

Ранее Сергей Собянин рассказал о комплексном развитии района Левобережный. Здесь отреставрировали Северный речной вокзал, открыли станцию метро «Беломорская», привели в порядок набережную, парки и другие территории.