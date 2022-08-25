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Общество25 августа 2022 9:36

Глава МЧС назвал причину пожаров в Рязанской области

Глава МЧС Куренков: причиной пожаров могут быть умышленные поджоги
Сергей КУДРИН
Сергей Собянин и глава МЧС Александр Куренков проводят облет пострадавших территорий

Сергей Собянин и глава МЧС Александр Куренков проводят облет пострадавших территорий

Фото: принтскрин видео.

Причиной пожаров в Рязанской области могут быть умышленные поджоги, а вовсе не неудачное стечение обстоятельств или случайность. Такое мнение выразил глава МЧС Александр Куренков в ходе инспекции обстановки в Рязанской области. Он прибыл туда сегодня в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина.

«Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов», – говорит Куренков.

Глава ведомства добавил, что пожарами заинтересовались в Следственном комитете. Сейчас следователи работают на местах возгорания, а также собирают всю возможную информацию от местных жителей. Особенно их интересуют факты о возможных поджигателях заповедных лесов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин, вместе с главой МЧС Александром Куренковым, отправился в Рязанскую область на место пожаров, чтобы оценить ситуацию и провести облет пострадавших территорий. Собянин также упомянул о том, что угрозы перехода пламени в другие регионы нет, и что рязанские пожары смогут локализовать в ближайшие несколько дней.