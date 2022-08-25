Четверых человек задержали в Москве за изготовление поддельных документов для приезжих

В Москве задержали четырех человек, изготавливающих поддельные документы для иностранцев Фото: МВД Медиа

Сотрудники полиции с коллегами из Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии задержали четверых приезжих, подозреваемых в изготовлении поддельных документов для трех тысяч иностранцев. Их заключили под стражу. Еще 18 человек привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что злоумышленники изготавливали фальшивые миграционные паспорта, паспорта, водительские удостоверения, патенты и иные документы, а после продавали их мигрантам. Подпольный офис подозреваемых находился на территории одного из столичных вокзалов.

Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. По восьми адресам прошли обыски. Правоохранители изъяли печати российских госорганов, 280 бланков миграционных карт и прочие документы. Кроме того, оперативники обнаружили один миллион рублей. Предположительно, эти деньги злоумышленники получили в результате незаконной деятельности.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве изъяли 150 тысяч опасных электронных сигарет из Восточной Азии. Шесть человек задержали, трое из них иностранцы.