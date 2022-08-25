Помойка загорелась на внутренней стороне 79-го км МКАД

Мусорный контейнер загорелся на внутренней стороне 79-го км МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне 79-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) после Северо-Восточной хорды загорелся мусорный контейнер, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

На месте происшествия работают оперативные службы города, специалисты тушат огонь. Обстоятельства случившегося выясняются.

Движение в сторону развязки с Дмитровским шоссе было временно затруднено. Работали четыре полосы движения из пяти. В 13:21 движение на участке восстановили.

Ранее KP.RU сообщал, что вечером 24 августа на внутренней стороне 77-го километра МКАД, в районе СВХ, загорелся автомобиль. Возгорание в экстренном порядке потушили сотрудники экстренных служб. Движение на участке было затруднено, автомобилистам рекомендовали выбирать альтернативные маршруты проезда.

Кроме того, еще одно возгорание произошло в четверг на платной дороге возле аэропорта Шереметьево: вспыхнул автомобиль такси. Информации о пострадавших не поступало.