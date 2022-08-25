Температурный рекорд 34-летней давности побит 25 августа в Москве

В Москве побит температурный максимум дня с 1988 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве на метеостанции, расположенной на ВДНХ, к полудню 25 августа 2022 года температура поднялась до +30,3 градуса, побит температурный максимум дня с 1988 года, следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

Уточняется, что ровно 34 года назад, 25 августа 1988 года, воздух в столице прогрелся до +29,3 градуса. Новый максимум охватывает последние 70 лет метеонаблюдений в городе. При этом температурный рекорд дня в Москве принадлежит 25 августа 1897 года, тогда столбики термометров поднялись до +33,9 градуса.

Как сообщал KP.RU, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы ясную погоду и до +33 градусов 25 августа. В городе сохранится юго-восточный ветер, он продолжит нести в Москву запах гари от лесных пожаров в соседних регионах. По словам синоптика, жара покинет Московский регион с началом календарной осени.