На юго-востоке столицы демонтировали незаконные пристройки в автосервисе

Сотрудники Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, заметили самострой во время проверки территории Юго-Восточного округа. Два сооружения, выходящие за границы оформленного участка, находились около здания автосервиса на Ставропольской улице, дом 33.

«С помощью дополнительных помещений пользователь увеличил полезную площадь здания на 96 квадратных метров, - пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. - Сделано это было незаконно, поскольку земельный участок не предоставлялся под размещение каких-либо объектов, разрешительная документация не оформлялась».

По действующим правилам, как отметил глава ведомства, такие строения должны быть снесены. Это и было сделано. Незаконные пристройки демонтировали. Освободившееся место привели в порядок.