Поездки жителей районов Лефортово и Соколиная Гора ускорит новая эстакада

Фото: Москомархитектура

Автомобилисты и пешеходы смогут сэкономить время на своих маршрутах по столице. Новую эстакаду планируется построить над железнодорожными путями, разделяющими районы Лефортово и Соколиная Гора. На ней появятся безопасные тротуары с ограждением и спуски к будущей станции МЦД-3 «Сортировочная». Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, будущая переправа свяжет проспект Будённого и Боровую улицу. Проект планировки этого участка с учетом развития промзоны «Соколиная Гора» разработали специалисты Института Генплана Москвы. Его утвердил мэр Сергей Собянин.

«Здесь реализуются ключевые городские программы - размещение новых рабочих мест, социальных объектов, жилья, - сказала Княжевская. - Строительство новых транспортных объектов необходимо для оптимального функционирования улично-дорожной сети на всех стадиях реализации этих проектов».

Одновременно рядом с эстакадой проведут реконструкцию и строительство улиц, разместят остановки общественного транспорта, обустроят сеть велодорожек.

Фото: Москомархитектура

«Наша основная задача — подготовить территорию к новому этапу развития, но положительные эффекты будут видны сразу после реализации проекта», - отметил заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

По его словам, благодаря новой переправе разгрузится шоссе Энтузиастов и улица Госпитальный Вал. Сегодня в основном по этим маршрутам передвигаются жители между районами и внутри промзоны.

Проект позволит создать дополнительную связку территорий, ускорит дороги в восточной части города и уменьшит перепробег машин. В ближайших планах - строительство рядом с эстакадой еще двух пешеходных переходов. Ими прежде всего смогут пользоваться пассажиры соседней станции МЦД-3 «Сортировочная».