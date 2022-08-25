Концентрация вредных веществ в воздухе увеличится 25 и 26 августа в Москве

В Москве с 25 по 26 августа ожидается увеличение концентрации загрязняющих веществ в воздухе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве с 25 по 26 августа ожидается увеличение концентрации загрязняющих веществ в воздухе из-за природных пожаров в соседних регионах, в частности, в Рязанской области. С 18:00 25 августа до 10:00 26 августа горожане вновь почувствуют запах гари, город накроет дымка, сообщает пресс-служба Мосэкомониторинга.

«С 18:00 25 августа по 10.00 26 августа ожидаются НМУ 1-й степени, возможен рост концентраций загрязняющих веществ. Днем 26 августа 2022 года метеоусловия будут способствовать умеренному рассеиванию выбросов в атмосфере», - отмечается в сообщении.

Напомним, с 17 августа жители Москвы и Подмосковья начали жаловаться на смог и запах гари. Причиной задымления стали лесные пожары под Рязанью. Власти столицы направили пожарных и спецтехнику в регион. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, возгорания должны локализовать в ближайшие пару суток.

Как сообщал KP.RU, в четверг, 25 августа, градоначальник прибыл в Рязанскую область вместе с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Григоренко и главой МЧС России Александром Куренковым. Они облетают пострадавшие от огня территории.