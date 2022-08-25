Собянин рассказал о помощи московских спасателей в борьбе с огнем в Рязанской области

По словам мэра, на тушении огня в Рязанской области задействовано беспрецедентное число пожарных и спецтехники. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Собянин надеется, что лесные пожары в Рязанской области будут локализованы в течение одного-двух дней. После этого огонь можно будет полностью потушить в течение недели. Мэр Москвы 25 августа провел совещание оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами в Рязанской области. О его результатах глава столицы рассказал в своем Telegram-канале.

«По поручению президента был сегодня в Рязанской области, на месте природных пожаров. С вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко, возглавляющим правительственную комиссию по ликвидации пожаров, главой МЧС России Александром Куренковым, главой Минприроды РФ Александром Козловым провели на месте совещание оперативного штаба», - написал Сергей Собянин.

По словам мэра, на тушении огня в Рязанской области задействовано беспрецедентное число пожарных и спецтехники.

«Ключевая - авиация и около 30 тяжелых бульдозеров, которые создают так называемые минерализованные полосы. За счет этих барьеров удается локализовать пожар. Практически в каждом поселении стоят подразделения Москвы, которые помогают защитить населенные пункты, - это и пожарная, и гражданская техника», - сообщил мэр столицы.

Москва направила на борьбу с огнем в Рязанской области 8700 спасателей и пожарных, 2386 единиц техники, шесть вертолетов и 28 бульдозеров. Тем не менее, по словам Собянина, обстановка остается сложной из-за погодных условий. Жара и сильный ветер способствуют верховому распространению огня.

«Верховой пожар, когда идет мощный ветер, перескакивает через противопожарные полосы. Специалисты считают, что проводимые работы дадут результат. В течение одного-двух дней пожар будет локализован, а затем в течение недели потушен», - убежден глава города.

Ранее Сергей Собянин предложил присваивать лесным пожарам уровень федерального реагирования. Во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным 24 августа мэр Москвы подчеркнул, что эта проблема, как правило, затрагивает не один, а сразу несколько регионов.

- Сегодня не всегда пожарам присваивается уровень федерального реагирования, потому что они происходят на территории одного региона. Но дело в том, что смог распространяется на расстояние до 400 километров, накрывая близлежащие регионы, - подчеркнул глава Москвы. - Сегодня дымом из Рязанской области накрыто и накрывается периодически порядка 20 миллионов жителей из других регионов. Поэтому, конечно, в таких случаях надо принимать уже официальные решения федерального реагирования: обязывать близлежащие регионы выделять необходимую технику и людей для оперативного тушения пожаров.

Сергей Собянин также предложил ввести в густонаселенных регионах меры профилактики лесных пожаров, как это было сделано в Москве и в Московской области в 2010 году.