Михаил Дегтярев обсудил готовность Хабаровского края к ЧС с министром МЧС России

Накануне глава региона ввел на территории режим повышенной готовности. Фото: правительство Хабаровского края

На данный момент паводковая ситуация в Хабаровском крае требует всестороннего внимания. Как следствие – введенный распоряжением губернатора Михаила Дегтярева режим повышенной готовности на территории региона. Накануне положение дел в вопросе противостояния паводкам глава региона обсудил в ходе рабочей встречи с главой МЧС России Александром Куренковым.

Стороны изучили все варианты развития ситуации, которые, согласно прогнозам, можно ожидать до 2 сентября. 24 августа уровень реки у Хабаровска почти на 30 сантиметров превысил отметку неблагоприятных явлений, и в следующие несколько дней вода может продолжать прибывать.

Около 70 участков в регионе, которым может угрожать подтопление, находятся на ежедневном контроле спасателей. Главы районов и населенных пунктов регулярно докладывают о любых изменениях обстановки. Жителям края, по словам специалистов, следует помнить о соблюдении требований личной безопасности.

В завершение рабочей встречи губернатор выразил благодарность министру МЧС за оперативность действий по спасению экипажа с дрейфующей баржи в Хабаровском крае, где эффективно сработали сотрудники МЧС.

- На суднах шла переработка рыбы. Всего на четырех баржах оказалось 124 человека. С одной из них сотрудники МЧС эвакуировали 38 рыбаков. Сейчас там остались лишь экипаж, который займется буксировкой. Остальные три судна отнесло течением к берегам острова Сахалин. Люди сошли на берег. И сейчас опасность никому не угрожает, - сказал Михаил Дегтярев.