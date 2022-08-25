Тишковец озвучил прогноз погоды в Москве на 1 сентября

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 1 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москву 31 августа после аномальной жары придет долгожданная прохлада. В первый день осени, 1 сентября, в городе прольются дожди и подует холодный северный ветер, столбики термометров опустятся до +15 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Метеоролог предупредил: с 30 августа через Московский регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт. Днем воздух прогреется лишь до +24…+29 градусов. На следующий день, 31 августа, в городе станет еще прохладнее: +18…+23 градуса.

«С наступлением календарной осени нагрянет и осень метеорологическая. Лето сменится всего за одни сутки», - отметил Тишковец.

По прогнозам синоптика, 1 сентября, в День знаний, утром будет около +7…+12 градусов, а днем лишь +10…+15 градусов. Эти показатели ниже климатической нормы.

Ранее KP.RU сообщал, что температурный рекорд 34-летней давности побит 25 августа в Москве. На метеостанции ВДНХ в полдень воздух прогрелся до +30,3 градуса.