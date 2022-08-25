Представлявшихся чиновниками преступников задержали в Москве

Группа из пяти человек притворялась чиновниками разного и обманом выманивала у жертв деньги, обещая им помощь в решении различных вопросов Фото: "КП" Архив

Столичные полицейские, вместе с сотрудниками ФСБ задержали организованную группу преступников, притворявшихся государственными служащими и обещавшими своим жертвам содействие при устройстве на работу в госорганы, а также в решении других вопросов с участием государства. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным правоохранителей, группа из пяти человек притворялась чиновниками разного уровня, прикрываясь вымышленными именами и поддельными документами, и обманом выманивала у жертв деньги, обещая им помощь в решении вопросов, итог которых зависит от государственных инстанций и ведомств.

Установлен как минимум один случай, когда группа мошенников выманила у гражданина РФ 180 млн рублей, обещая тому поддержку при устройстве на работу в государственные органы, а также помощь в получении земельных участков, которые должны были быть переданы компании «покупателя» под строительство жилых зданий.

Совместными усилиями ФСБ и МВД мошенников задержали. Обыскивая их квартиры, правоохранители обнаружили множество предметов роскоши и денег на общую сумму, превышающую 55 млн рублей. Также в качестве вещественных доказательств изъяты документы и иные предметы, подтверждающие причастность задержанных к участию в мошеннической схеме. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, часть подставных чиновников уже признались в содеянном.